Ayrancı'da “Her Yerde Okuyoruz” projesi
KARAMAN (AA) – Karaman Merkeze bağlı Ayrancı ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Ayrancı Yavuz Sultan Selim ilkokulunda yürütülmekte olan "Her Yerde Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenciler Ayrancı Hükümet Konağı önünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Öğrencilerin arasına oturarak onlarla hem kitap okuyup hem de bir süre sohbet eden Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, projenin devamının gelmesini istedi.
Etkinliğe Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, İlçe Trafik Tim Komutanı İbrahim Kılınç, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, Kurum Amirleri, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
BENZER HABERLER
-
Ayrancı'da “Her Yerde Okuyoruz” projesi
-
İki yeni yerli patates çeşidinin hasadı yapıldı
-
Güdül'de kan bağışı kampanyası
-
Kentsel dönüşüm çalışmasında yan binanın duvarı zarar gördü
-
Barış Pınarı Harekatı
-
Şabanözü Kaymakamı Altay’dan Başkan Demirbaş'a ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.