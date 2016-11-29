Ayvalıkta sel felaketi! Mahsur kalanları AFAD botlarla kurtardı

Edinilen bilgilere tarafından, Akşam saatlerinde anafor ve fırtınanın vurduğu Ayvalık gece saat 03.00 sıralarında da fazla sağanak yağışa maruz kaldı. Ayvalık’ta etkin olan yağış nedeniyle ilçenin bir fazla sokak ve sokağı sular aşağı kaldı. Su Baskını suları en çok E 87 İzmir Çanakkale Karayolunu etkiledi. Sel suları seyir halindeki TIR’ları ve araçları sürükledi. Bölgede bir fazla iş yeri ve sular altında kaldı. Selin etkilediği bölgede fazla sayıda takım ve meslek makinesi biriken suları tahliye için yoğun bir uğraş harcıyor.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AFAD ekipleri tarafından botlar ile kurtarılıyor. Bölgede çok sayıda vatandaşın su baskını suları sebebiyle mahsur kaldığı öğrenilirken ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yağıştan kaçmak için yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine sığınan vatandaşları araçları ise suların içine az daha gömüldü. Şu ana dek su baskını felaketi bölgesinden yaralı ve vefat haberi gelmezken bilançonun günün ilk ışıkları ile ortaya çıkması bekleniyor.

Emrah Elmas