“Azaplı Yollar” Eskişehir'de gösterime girdi

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zaur Mükerrem’in yönettiği “Azaplı Yollar” adlı belgesel film, Eskişehir’de ilk kez gösterime sunuldu.

Belgeselin yönetmeni Prof. Dr. Mükerrem, AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Midas Salonu’nda gerçekleşen gösterim öncesinde yaptığı açıklamada, belgeselin yapımının Azerbaycan’ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında başlayıp siyasi sebeplerden dolayı 2015 yılında tamamlandığı ve AÜ İletişim Bilimleri Fakültesinin destekleriyle kurgulandığını kaydetti.

Belgeselin öyküsünün 1828 yılında Gürcistan Antlaşması’ndan sonra ikiye bölünerek Rusya’nın terkibine girilmesiyle başladığını ifade eden Prof. Dr. Mükerrem, şöyle konuştu:

“Belgesel Haydar Aliyev’in iş başına gelmesiyle bitiyor. Azerbaycan’ın yüzyıllı aşkın tarihi yansıtılıyor. 1918 yılında kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Mehmed Emin Resulzade’nin yaşam öyküsünü anlatan bir belgesel. Kurgusunu Anadolu Üniversitesinde yaptım. Filmde yüz yıllı aşkın arşiv materyal var hatta Türkiye ile ilgili materyaller de var. Film sadece belgesel olarak görülmemesi gerek. Bunun içinde canlandırma da var Stalin’den mülakatlar da var. Bunların birleşimiyle yüz yıllı aşkın bir Azerbaycan öyküsü filmi ortaya çıktı.”

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı Başkanı Halil İbrahim Gürcan ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla belgesel film izlendi.