Azerbaycan yeni nesil insansız hava aracı geliştirdi

BAKÜ (AA) – Azerbaycan, yeni nesil insansız hava aracı (İHA) üretti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Sanayi Bakanlığının ürettiği yeni İHA’nın tanıtımına katıldı.

İHA’nın üretildiği fabrikayı gezen Aliyev, Savunma Sanayi Bakanı Yaver Camalov ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

İHA’ya “Zerbe” ismi verildi



“Zerbe” (Darbe) ismi verilen İHA’nın hem modern keşif hem de taktik saldırı sistemine sahip olduğu bildirildi. Zerbe’nin gece ve gündüz tüm hava şartlarında hedefleri izleme ve saldırı yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.

Seri üretimine başlanılan İHA’nın Azerbaycan ordusunun kullanımına verileceği bildirildi. Zırhlı araca monte edilerek taşınan İHA’nın patlama gücünün bulunduğu, hem araçlara hem de piyade birliklerine karşı etkili olduğu belirtildi.

Aliyev’e, fabrikada üretilmesi planlanan Orbitr 3 ve Orbitr 4 tipi İHA’lara ilişkin de bilgi verildi.

Azerbaycan daha önce de hem yerli, hem de İsrail’le ortak İHA’lar üretmişti.