Azez-Cerablus hattında ticari hareketlilik

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek oluşturulan koridor sayesinde Halep’in Azez ve Cerablus ilçelerini birbirine bağlayan yolu kullanan Suriyeliler, güvenli seyahat edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

KİLİS/AZEZ (AA) – Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak oluşturulan koridorla Halep’in Azez ve Cerablus ilçelerini birbirine bağlayan yol, güvenli seyahat edebilmenin yanı sıra ticari hayatın da canlanmasını sağladı.

Azez’in Babelsalam bölgesi ve Cerablus arasındaki 90 kilometrelik yolu güvenli biçimde kateden kimi Suriyeliler, bir süre önce terk ettikleri evlerine dönüyor bazıları ise daha güvenli bölgelere bu yolu kullanarak ulaşıyor.

Türkiye sınırına paralel uzanan yolda oluşturulan çok sayıda kontrol noktasında Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) mensup askerlerin büyük bir titizlikle yaptığı aramalardan geçen Suriyeliler, araçlar yollarına devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmiş olmasına karşın mayın riski devam ettiği için araçların yolun tek yönünü kullanması tavsiyesinde bulunan muhalifler, seyahatin riskli olabileceğini düşünen gönüllü yardım kuruluşlarına da yol boyunca eşlik ediyor.

Operasyonların devam ettiği Cerablus-Çobanbey arasında ciddi araç yoğunluğu görülmezken, terör örgütlerinin tehdidinden büyük ölçüde arındırılan Azez-Çobanbey arasındaki yoldaki araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Cerablus’tan balık, Azez’den sebze



Halep’e bağlı iki ilçe Cerablus ile Azez’i birbirine bağlayan yolun açılmasıyla ticaretin de canlanmaya başladığı bölgede Fırat Nehri’nden avlanan balıklar Azez’e ulaştırılıyor. Buradaki komisyoncular ise Cerablus’a sebze ve meyve ulaştırıyor.

İki ilçenin merkezinde ticaretin canlandığını ve dükkanlardan alışveriş yapan vatandaşların sayısının arttığını görmek de mümkün.

Bölgede ticaret yapan vatandaşlar, Türkiye sınırı boyunca örülen güvenlik duvarından da memnun olduklarını ifade ediyor.

Askeri kaynaklar ise Türkiye’nin güvenliği dışında sınır kaçakçılığının da önüne geçecek duvarın gelecekte Suriye’deki ticaret açısından önemli olduğunu belirtti.