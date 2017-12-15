Baba oğul fazla hesap tartışmasında arkadaşlarını vurdular

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C., H.C. ve Timur İ. akşam saatlerinde eğlence mekanına gitti. Bir süre mekanda eğlenen grup daha sonra garsondan hesabı istedi. İşletmedeki görevliler hesabı getirdikten sonra hesabı fazla bulan arkadaşlar, kendi aralarında tartışmaya başladı. Uzun süren tartışma dışarıda ise kavgaya dönüştü. Üç kişi Telgrafçı Hamdibey Caddesi üzerinde bir süre kavga ettikten sonra M.C. ve oğlu H.C. yanlarında getirdikleri av tüfeği ile arkadaşları Timur İ.’yi omzundan yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşlarını gören baba oğul olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Timur İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan genç adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede çalışma yapan ekipler, Timur İ.’yi yaralayan şüphelileri Feritpaşa Mahallesi’ndeki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.