Baba ve 3 oğlu yangında hayatını kaybetti

Konya’nın Ilgın ilçesinde iki katlı evin giriş katında çıkan yangında, baba ile 3 oğlu hayatını kaybetti. Yangında 5 yaşındaki oğluyla son anda dışarıya çıkan ve dumandan etkilenen anne çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden Cafer Salır’a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.