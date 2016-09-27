Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
27 Eylül 2016 Salı, 02:18
Traktörle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Hacı İbrahim E. yönetimindeki 42 HAF 43 plakalı traktör, Çumra-Kaşınhanı yolunda, aynı yönde seyreden Mehmet Kırdık idaresindeki 42 N 3549 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kırdık ile oğlu Sefer Kırdık (17) hayatını kaybetti.
Yaralanan Beyza Kırdık (14), Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Traktör sürücüsü Hacı İbrahim E’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.