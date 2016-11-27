Baba yüreği madenci oğlunun acısına dayanamadı

Zonguldak’ta 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasından sağ kurtulan 41 yaşındaki Mustafa Sarı altı gün önce özel bir maden ocağında göçükte kaldı. Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında tavan göçmesi sonucu 9.5 saat daha sonra cesedine ulaşılan iki çocuk babası madenci Mustafa Sarı, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Oğlu Doğukan’ın 2013 yılındaki feryatları babasını görünce sevinç gözyaşlarına dönmüş, faciadan sağ kurtulan madenci uzunca bir vakit inşaat sektöründe çalışmıştı. Ailesini geçindirmek için her yerde madende işe başlayan Mustafa Sarı’nın ailesi altı gün önce acı haberle yıkılmıştı.

Acısına dayanamadı

Maden işçisinin eşi Ayten Sarı’nın iki çocuğuyla verdiği mücadelede, ölen işçinin anne ve babası da torunlarına yardım olmaya çalışıyordu. Fakat maden işçisinin babası Mehmet Sarı da oğlunu kaybetmenin üzüntüsüne daha pozitif dayanamadı.

Dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Mehmet Sarı, yürek krizi geçirdi. Fenalaşan 70 yaşındaki Mehmet Sarı, dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaşlı adam oğlunun acısına artı dayanamadı. Baba Mehmet Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Daha Mustafa Sarı’nın acısı geçmeden ailenin dünyası ikinci kez yıkıldı. Yaşlı adamın cenazesi ise yarın öğlen namazının ardındaki oğlu Mustafa Sarı’nın son yolculuğuna uğurlandığı Safatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının gerisinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Ömer Tekcan – Övünç Altındağ

ZONGULDAK