“Babalar Günü”ne özel ücretsiz kuaför hizmeti

ANKARA (AA) – ÖMER OLCAY – Yurt içinde ve dışında 17 şubesi bulunan erkek kuaförü tarafından "Babalar Günü"nde baba adaylarına, babalara ve tıraş olmak için berbere gitme durumu olmayan engelli babalara ücretsiz traş, cilt ve saç bakım hizmeti verilecek.

Proje Koordinatörü Enver Tosun, Mamak ilçesindeki Abdulhamit Caddesi'nde bulunan şubesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babalar Günü"ne özel bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Söz konusu hizmette şehit ve gazi babalarına öncelik tanıdıklarını anlatan Tosun, "Engelli babalar, baba adayları, babalara ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Ayrıca evinden tıraş olmak için gelme durumu olmayan engelli babaların ayağına giderek sadece tıraş değil bütün bakımlarını yapacağız. Birgün değil, her gün babalarımızın yanındayız. Bizim amacımız reklam değil babalarımıza yönelik hem tıraş ve cilt bakımı desteği hem de farkındalık oluşturarak toplumun her kesimini bilinçlendirmektir." diye konuştu.

– Ücretsiz cilt ve saç bakımı

Kuaförlüğün de bir anlamda baba mesleği olduğunu ifade eden Tosun, kuaför salonlarındaki ustaların, babalarından öğrendikleriyle diğer babalara ücretsiz hizmet verecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Tosun, kampanyayı 6 ülke 17 şehirde bulunan bütün şubelerinde hayata geçireceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"İstanbul'da Etiler, Bahçelievler, Beylikdüzü, Sultanahmet ilçeleri ve Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Kırklareli, Glasgow, Rochester, Aşkabat, Bulgaristan Kemallar, Amsterdam'daki salonlarımızda babalara patentini aldığımız anatomik saç kesimi servisinin yanında ücretsiz cilt bakımı ve saç bakımı yapacağız. Gün sonunda 10 bin babaya hizmet vermeyi planlıyoruz."