Babalarının evlenmesine öfkelenen evlatları bakın ne yaptı

1960 yılında Çorum’dan Ankara’ya gelen ve 60 yıldır ticaretle uğraşan Duran Güreşçi’ın (81) başına gelenler herkesi hayrete düşürdü. Duran Güreşçi’ın anlattıklarına tarafından, ilk eşinin ölümü üzerine 11 sene önce ikinci eşi Ayde Pehlivan’la evlenen Duran Pehlivan’a çocukları ikinci eşiyle evlendiği için çok öfkelendi. Bunun üstüne ticaretle uğraşan ve somut durumunun uygun olduğunu söyleyen ihtiyar adamın dört çocuğu da babalarının “ölümcül hasta, yatalak ve akıl sağlığı bozuk” olduğuna dair rapor alarak, mal varlığının üvey annelerine kalmasına engel olmaya çalıştı. Bu raporla birlikte banka hesapları dondurulan ve emekli maaşını çekemeyen 81 yaşındaki Pehlivan, çocuklarının aldığı raporun “sahte ve yalan yanlış” olduğunu göstermek için hastaneye gitgide artarak sağlam olduğuna dair bir rapor almak istedi.

“İKİNCİ EŞİMLE EVLENİNCE ÇOCUKLARIM BANA DÜŞMAN OLDULAR”

Güreşçi’ı görebilen doktorlar 81 yaşındaki adamın yatalak olmadığını, düşünce sağlığının yerinde olduğunu ve gayet sağlıklı olduğuna karar verdi. 25 doktorun gözetiminde dağıtılmış testlerden geçen Pehlivan, doktorlar heyeti kadar dinç ve akli dengesinin uygun olduğunu onaylama eden raporu alarak, çocuklarını mahkemeye verdi. İkinci eşi Ayde Güreşçi’la evlendiği için çocuklarının kendisine düşman olduğunu öne süren ihtiyar adam, “Benim ilk hanımım, çocukların annesi öldü. İkinci eşimle evlenince çocuklarım bana düşman oldular. Sırf onun için, aramızda diğer bir şey değil” dedi.

“HEPSİNİN EKMEĞİNİ ELİNE VERDİM HALDE GÖZLERİ BENİM MALIMDA”

İki kız iki de oğlan sahibi olan Duran Pehlivan, damatlarına ve erkek çocuklarına meslek bulduğunu iddia ederek, “Kızların kocasını işe koydum. Oğlumun birini emekli sandığına muhasebe müdürü olarak yerleştirdim. Diğer oğlumu da ASKİ’ye müdürün şoförü olarak yerleştirdim. Hepsinin ekmeğini eline verdiğim halde gözleri benim malımda” ifadelerini kullandı.

“BANA PARAYI ÇEKMEYECEĞİMİ SÖYLEDİLER”

Evinin yakınındaki bankadan hesabındaki parayı çekmeye giden Pehlivan, hesaplarının dondurulduğunu öğrenince şoke oldu. Yaşlı adam, “Bankada hesabım var. Bir gün gerekli oldu bankaya müdürün yanına gittim. Dedim ancak, ihtiyacım var azıcık para çekeceğim. Müdür, ‘Senin parana el koydular’ dedi. Kim el koydu dedim, sinirlendim. ‘Çocukların el koydu’ dedi. O anda çocuklar aşağıda gelmiş beni takip ediyorlarmış. ‘Baba para çekeceksen biz çekelim’ dediler. Bunlara; siz kim oluyorsunuz dedim, bağırdım. Bana parayı çekmeyeceğimi söylediler. Bunun üstüne mahkemeye verdim. Avukat tuttum. Derhal mahkeme devam ediyor” diye konuştu.

“EVİM, DÜKKANIM, ARABAM VAR; YİYİP-İÇİP, GEZİYORUM”

Bir evi, dükkanı ve arabası olana Güreşçi, bütün bu yaşananlardan sonradan çocuklarına mülk varlığından pay vermeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Fazla şükür durum iyi, Allah’tan başka kimseye borcum değil. Kimseye de muhtaç olmadım. Evim, dükkanım, arabam var; yeyip-içip, geziyorum. Onlara bundan sonradan hiçbir süre mal yedirmem. Çocuklarım belalarını kendilerinden bulsun. Bana bunu yaptılar. Şu Anda adam gönderiyorlar ‘barışalım, davadan vazgeçsin’ diye. Niye vazgeçecekmişim? Ben bağlamadım devin ayağını, siz bağladınız devin ayağını. Siz bağladığınız için ben de onlara çözün dedim. Çözemiyorlar da duruşma devam ediyorlar bakalım.”

“ARAMIZDA BİR HUSUMET YOKTU”

Duran Pehlivan’ın ikinci eşi usta Ayde Güreşçi ise tüm bu yaşananlar karşında fazla şaşırdığını ve üzüldüğü ifade ederek, “Söylenecek fazla şey var gerçekte. Bunun çocukları azıcık bencil. Bize aleyhinde bu hareketi yapmamalılardı. Onlar bize, biz onlara gider gelirdik. Aramızda bir husumet yoktu. Ama birden bire nasıl oldu bilmiyorum. Babalarının haberi olmadan onu yatalak hasta gösterdiler. Elimizi kolumuzu bağladılar” şeklinde konuştu.

Selçuk Böke – Burak Altun