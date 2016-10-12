Babaoğlu, “Dönüşüm Meram ülkede gündem oldu”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Meram Belediyesi tarafından geçen hafta tanıtımı yapılan ‘Mutasyon Meram’ adlı şehirsel mutasyon projelerinin hem Konya’da ayrıca Türkiye genelinde gündem oluşturduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti. Şehirsel dönüşümle ilgili Meram Belediyesi’nin geçen hafta yaptığı tanıtımın ayrıca Konya’da ayrıca de Türkiye’de gündem olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, “Çok detaylı bir projeyi hayata geçiriyorsunuz. Seçim çalışmaları dahilinde birlikte sahada dolaşmıştık. İnsanların taleplerini biliyorsunuz. Seçildikten daha sonra bugüne dek altyapı çalışmalarını tamamladınız. Şimdi ise fazla başarılı bir proje ile Meram’ı daha da güzelleştireceksiniz. Biz de milletvekilleri olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Meram’ın hem güzelleşmesi ayrıca de büyümesi ve gelişmesi önemli. Bununla ilgili daima sizin destekçiniziz. Böyle bir proje başlattığınız için tebrik ediyoruz. AK Parti Belediyelerimiz her zaman örnektir, çıtayı çok yukarı çıkarmışlardır. Meram Belediyemizin çalışmaları takdire şayandır” diye konuştu.

“Dönüşümde örnek ve öncü belediyeyiz”

Toplumun ihtiyaçlarına yan olarak ülke genelinde çabuk bir dönüşüm yaşandığına uyarı çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Bu dönüşümde Meram’ın ivme kazanabilmesi, yerel kalkınmayı yakalayabilme adına biz de şehirsel değişim hamlesini başlatmış olduk. hemen yaptığımız banal bir dönüşüm yok. Keza Master Plan aracılığıyla keza de bire bir uygulamalarla birlikte Meram, kentsel dönüşümde misal ve öncü belediyelerden biri olacak. Planladığımız alan yoluyla da orta ve uzun vadede dönüşümü hedefledik. Kısa vadede de 5 farklı projeyle belirlediğimiz alanların dönüşümünü hedefledik” dedi.

“Şehrin koruyucu sıhhat hizmeti”

Halkın da desteğiyle birlikte şehirsel mutasyon projelerinde kayda değer uzaklık kat ettiklerini kaydeden Başkan Toru, “Her bir projede halkımızla anlaşmalar noktasında yüzde 50’ler seviyesine geldik. 5-10 sene sonradan bu hizmetleri halkımız fazla daha iyi görecek. Meram’a yapılan en büyük hizmetlerden biri bu. Çünkü temelde tasarlama var; şehrin koruyucu sağlık hizmeti diyebiliriz buna. Pansuman tedbirlerle bunlar bir yere dek gidiyor. O yüzden Meram’ın önünü açacak bir politikayla, stratejiyle birlikte bu yolu da açmış olduk. Verdiğiniz desteklerden nedeniyle çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Rol modelimiz sayın cumhurbaşkanımızdır”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yerel yönetimlerde bizim rol modelimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O başlattığı hamleyle Türkiye’nin önünü açmış oldu. İnşallah bizler de onun yolunda sırası gelmişken kendi bölgemizde dayanışma içerisinde bu başarıyı hep beraber yakalayacağız inşallah” diye konuştu.