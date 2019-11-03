Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç defnedildi
KARAMAN (AA) – Karaman'da babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi.
Karaman Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan Behçet Taner'in cenazesi Selman-ı Farisi Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından gencin cenazesi Kazalpa Mezarlığında toprağa verildi.
Polis ekipleri de cami ve mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Çeltek Mahallesi'nde 31 Ekim'de Behçet Taner (23), eve alkollü geldiği gerekçesiyle tartıştığı babası Mustafa Taner (60) tarafından bıçakla yaralanmıştı. Behçet Taner, Karaman Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmiş, baba Mustafa Taner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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