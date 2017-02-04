Ana Sayfa   >   Genel   >   Babasını öldürdüğü iddiası

Babasını öldürdüğü iddiası

– Konya’da bir kişinin, çeşitli bahanelerle kendisine şiddet uygulayan babasını silahla öldürdüğü öne sürüldü

04 Şubat 2017 Cumartesi, 11:40

Benzer Konular

Eskişehir'deki silahlı saldırı
Cinayet zanlıları 1,5 yıl sonra yakalandı
Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

KONYA (AA) – Konya’da çeşitli bahanelerle kendisine şiddet uygulayan babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Polis, Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak’taki evde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını aldı. Olay yerine 112 Acil Servis görevlileriyle giden ekipler, Musa A’nın (53) öldüğünü belirledi.

Musa A’nın gözaltına alınan oğlu M.B.A’nın (19) ilk ifadesinde, “Babam bana ve evdekilere şiddet uyguluyordu. Annemi dövüyordu. En son sigara içtiğimi bahane ederek sürekli kızıyor, dövüyor, aşağılıyordu. Sopayla kovalayınca daha fazla dayanamadım” dediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

cinayet Melikşah Mahallesi silah

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet