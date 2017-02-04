Babasını öldürdüğü iddiası

– Konya’da bir kişinin, çeşitli bahanelerle kendisine şiddet uygulayan babasını silahla öldürdüğü öne sürüldü

KONYA (AA) – Konya’da çeşitli bahanelerle kendisine şiddet uygulayan babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Polis, Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak’taki evde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını aldı. Olay yerine 112 Acil Servis görevlileriyle giden ekipler, Musa A’nın (53) öldüğünü belirledi.

Musa A’nın gözaltına alınan oğlu M.B.A’nın (19) ilk ifadesinde, “Babam bana ve evdekilere şiddet uyguluyordu. Annemi dövüyordu. En son sigara içtiğimi bahane ederek sürekli kızıyor, dövüyor, aşağılıyordu. Sopayla kovalayınca daha fazla dayanamadım” dediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.