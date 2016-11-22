KONYA (AA) – METİN BOLAT – Mardin’in Derik Kaymakamlığına PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün 3,5 yaşındaki oğlu Asım Eren, babasının “oyuncak” getirmesini bekliyor.

Akşehir ilçesinde taziyeleri kabul eden şehidin kayınpederi Muammer Es, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safitürk’ün, torunu ve kızını görmek için ara sıra yanlarına geldiğini söyledi.

Damadının çevresinde efendiliği ve çalışkanlığıyla dikkati çeken birisi olduğunu belirten Es, “Ben kaymakamım, büyüğüm” gibi düşüncelere kapılmadan, saygıyı ve sevgiyi hiç elden bırakmadığını dile getirdi.

Hayatını vatanına, milletine, devletine hizmete adayan Muhammet Fatih Safitürk’ün çok sevdiği mesleğine aşık bir kaymakam olduğunu ifade eden Es, “Yanımıza geldiğinde hemen görev bölgesine gitmek için can atardı. Hep görevi başında olmak isterdi. Görev yaptığı bölgede patlama gibi şeyler olduğunda hemen arardık. Bölgede şehit olduğunda çok üzülürdü.” diye konuştu.

– Oğlu, babasının geleceğini düşünüyor

Es, olayla ilgili gözaltına alınanlar arasında şehit Safitürk’ün yakın mesaisinde olan kamu görevlilerinin de bulunmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Beraber yiyip içtiği, dolaştığı kişi ya da kişiler bunu yapıyorsa biz onlara ‘hain’ deriz. Bunlarla birlikte ekmek yemişler. Evlerine gider gelirler, kaymakam evine alırmış. Torunumu severlermiş. Bunu yapan adama ‘hain’ denir. Başka ne denir bunlara? Kızım ‘Bizim evimize sürekli gelir gider, yer içer, oturur, kalkardık’ diyor. Takdiri ilahi. Vatan sağolsun. Asım’ımızı yetiştiriyoruz. İnşallah babasının yolunda, vatanına, milletine, devletine faydalı, hayırlı bir evlat yetiştireceğiz. Torunum şu an babasının para kazanıp geleceğini sanıyor. Babası için ‘oyuncak getirecek, gelecek’ diyor. Annesinin yanından hiç ayrılmıyor. Sanırım, o da bazı şeyleri hissediyor.”

Yaşananların son olması temennisinde bulunan Es, terörün bir an önce bitirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.