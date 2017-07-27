Bacaklarına sarılı 2 kilogram esrarla yakalandı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden bir kadın, bacaklarına sarılan 2 kilo 75 gram esrarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesine bağlı Bahçeiçi köyü mevkisindeki yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

“Geçim” isimli uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, yolculardan 63 yaşındaki H.O’nun bacaklarına sarılı halde 2 kilo 75 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma kamerasına yansıyan görüntülerde, “Kurban olurum beni bırakın, torunum hasta evde bakan kimse yok.” demesi dikkati çekti.

H.O. ile yanındaki torunu İ.H.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.O. serbest bırakılırken, torunu İ.H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı mevkide durdurulan ve Siirt’ten İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise bir yolcuya ait koltuğun üst bagaj kısmında 885 gram esrar bulundu.

Jandarma ekipleri, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.