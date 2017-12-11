BAÇEM’in eğitim faaliyetleri il sınırlarını aştı
BAÇEM’in son ziyaretçileri ise Çanakkale Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Küçükkuyu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursiyerleri oldu. Ziyaretçilere Çiftci Eğitim Merkezi’nde yetiştirilen lavanta, stevia, tıbbi nane, adaçayı, limon cimeni, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin tarla koşullarında üretim yöntemleri hakkında merkez teknik personeli tarafından bilgiler verildi. Ziyaretçiler fide üretim alanlarında tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltma yöntemleri, distilasyon tesisinde uçucu yağ üretimi ve laboratuvarlarda superkritik CO2 ekstraktsiyon sistemi ve yürütülen bilimsel çalışmalar hakkkında bilgi alma fırsatı buldular.
Hasan Otağ Fırıncıoğulları
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