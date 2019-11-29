Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı
İSTANBUL (AA) – Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla özel bir program düzenlendi.
Üsküp İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında, "En fazla ihmal ettiğimiz dişlerimiz oluyor. Hastalıkların birçoğu da dişten kaynaklanıyor. O yüzden dişlerimizin sağlığı çok önemli. Şimdiden dişlerinizi fırçalamaya başlarsanız dişleriniz sağlıklı olur ve onları kaybetmezsiniz." ifadelerini kullandı.
Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diş hekimi Anıl Geda da diş sağlığının korunması ve ağız bakımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı sunum yaptı.
Programın ardından Çağırıcı ve sağlık görevlileri, ilkokuldaki öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıttı.
Öte yandan 1400 öğrenciye diş taraması, 350 öğrenciye de florür uygulaması yapıldı.
-
Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı
-
Gölbaşı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
-
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Dayanışmadan bereket ve rahmet doğar”
-
“Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi Günleri” etkinliği
-
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından sağduyu çağrısı
-
Çevre dostu dezenfektan ilaç, fuarda tanıtıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.