Bağcılar teröre karşı omuz omuza yürüdü

İki bini aşkın Bağcılarlı, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi’nden İlçe Güvenlik Müdürlüğü binasına dek yaptıkları yürüyüş esnasında gür bir sesle terörü lanetleyerek, defalarca devletinin ve polisin yanında olduklarını haykırdı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların da yeraldığı yürüyüşe iki bini aşkın ilçe sakini katıldı. Sancaktepe Mahallesi’ndeki Çarşı Caddesi’nden başlayan yürüyüş sırasında ilçe sakinleri beraberlik mesajları verdi. Bağcılar İlçe Güvenlik Müdürlüğü önüne ulaşan kortej, burada canları pahasına terörle mücadele eden emniyet güçlerinin yanında olduklarını haykırdı. Terör saldırısında şehit düşen polis memurlarının ruhuna Fatiha okuyan ilçe sakinleri, Emniyet Müdürlüğü önünden istiklal marşı okuyarak ayrıldı.

“Mevlid okutuldu”

Terör saldırısına gür sesiyle aleyhinde duran Bağcılarlılar, yürüyüş sonrası Merkez Camisi’nde okunan Mevlid-i Şerif’i dinledi. Camiyi dolduran ilçe sakinleri oldukça çok dua etti, şehitlerin ruhuna fatiha okudu.