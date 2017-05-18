YOZGAT (AA) – Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün “Bağımlı Olma Mutlu Ol” Projesi kapsamında, lise öğrencilerine bağımlılık konusunda seminer verildi.

Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak rehber öğretmenler Merve Kılıç, Ümit Altıkulaç ve Hatice Eker katıldı.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde sadece uyuşturucu maddelerin değil, birçok teknolojinin de bağımlılık yarattığına dikkati çekti.

Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını yok eden, tüm insani vasıflardan uzaklaştıran uyuşturucu maddelerle mücadele etmenin, herkesin görevi olduğunu dile getiren Tunçer, “Günümüzde sadece madde, tütün, alkol bağımlılık yapmıyor. Hızla gelişen teknoloji de bağımlılık yaratıyor. Gerek aile içinde olsun, gerekse komşularımızla olsun iletişimler gittikçe azalıyor. Bu durum da toplumumuzda olumsuzluklar oluşturuyor.” dedi.

Tunçer, düzenledikleri seminerlerle gençlere, sadece uyuşturucu değil, teknolojik bağımlılığın da insanı nasıl olumsuz etkilediğini anlattıklarını sözlerine ekledi.