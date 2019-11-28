Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
KARAMAN (AA) – Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında toplandı.
Vali Meral, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, toplumu tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesinin önemine değindi.
Toplumu ve özellikle genç nüfusu olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadele konusunda kentte yürütülen çalışmaların büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Meral, bu amaç doğrultusunda işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bağımlılıkla mücadele sahasında önemli katkılar sağlayacağını aktardı.
Bağımlılıkla mücadelede koordinasyon kurullarının önemli bir işlevi olduğunu ve kurullarda alınan kararların ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Meral, uyuşturucu ile mücadele konusunun herkesin ve her kesimin üzerinde hassasiyetle durması gereken ülkede ve gelecek için önemli bir konu olduğunu kaydetti.
Uyuşturucu kullananların yüzde 93'ünün bu işe sigara kullanımı ile başladığını ifade eden Meral, madde bağımlılığının önüne geçilebilmesi için öncelikle sigara ile mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Toplantıya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, koordinasyon kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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