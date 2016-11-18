Bağlar saldırısının yaraları sarılıyor

Patlama sonucunda evleri zarar gören bin 16 aileye, meslek yeri, ürünleri ve araçları zarar görebilen bin 664 esnafa, durum derhal bölgede bulunup araçları zarar gören 67 vatandaşa toplam 5 milyon 392 bin 488 lira yardımda bulunuldu. Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda yer alan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, bölücü terör örgütü kadar gerçekleştirilen hain patlamada zarar gören vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına valilik olarak başlatılan çalışmaların şipşak devam ettiğini söyledi. Vali Aksoy, “Patlamanın yaşandığı günden itibaren başlatılan ve mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan araştırmalar sonucunda toplam bedeli 14 milyon 139 bin 459 TL olan ve 6 bin 473 dosyadan oluşan zarar tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda Başbakanlığımız tarafından valiliğimize gönderilen 5 milyon 392 bin 488 TL ödenek Bağlar Kaymakamlığına aktarılmış ve vatandaşlarımıza ödenmeye başlanmıştır. Ayrıca ilimiz merkez ve Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı kadar 4 bin 261 haneye toplam 1 milyon 590 bin 29 TL nakdi takviye yapılmıştır” dedi.

“KALACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ”

Vali Aksoy, alçak saldırıda evi zarar görüp ya da yıkılan ve gidecek yeri olmayan vatandaşları otele yerleştirdiklerini söyledi. Vali Aksoy, “Patlama sebebiyle evi kullanılamayacak derecede hasar gören ve Bağlar ilçesindeki evi dışında kalacak hiçbir yeri olmayan, bugüne değin 11 aileden oluşan 48 kişi, bugün itibariyle 6 aileden oluşan 27 kişi değişik otellerde konuk edilmekte ve onların da masrafları valiliğimiz göre karşılanmaktadır” diye konuştu.

“YIKILAN VE ORTA HASARLI OLAN BİNALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR”

Orta hasarlı ve yıkılan binalar ile ilgili çalışmaların 5233 Sayılı Kanun zarfında sürdürüldüğünü belirten Aksoy, “Ağır hasarlı olan Çevik Zorlama ve Bağlar İlçe Güvenlik Müdürlüğüne ait bina, vatandaşlarımıza ait 48 daireden oluşan 2 binanın yıkımı tamamlanmıştır. Yıkıntıilginç kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Orta hasarlı ve yıkılan binalar ile ilgili incelemeler 5233 Sayılı Kanun zarfında sürdürülmektedir. Keza Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezinde yürütülen incelemeler sonucunda 4 okulumuzda 102 dersliğin zarar gördüğü tespit edilmiştir. Zarar görebilen okulların onarımları çabuk bir şekilde tamamlanmıştır ve 7 Kasım 2016 Pazartesi gününden itibaren de tüm okullarımızda eğitim öğretim kesintisiz olarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARI VERİLİYOR”

Vali Aksoy, 30 iş elemanı kadar vatandaşlara psikososyal takviye çalışmaları verdiklerini de söyledi. Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde kriz masası oluşturularak, 3’er meslek elemanından oluşan 10 ekip elde etmek üzere toplamda 30 meslek elemanı, vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Keza hastanelerde tedavisi devamlı vatandaşlarımızın ziyaretine gidilmiştir. Bugün itibariyle 217 aile ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ailelerden 132’si kira yardımı ve esas ihtiyaçlar konusunda Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfına, 11’i de psikolojik destek sağlanması için Afiyet Bakanlığına tabi kuruluşlara bildirilmiştir. Eğitimine devam edemeyen 11 öğrencimiz için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne data verilmiş, hem sosyo-hesaplı yoksunluk içinde olduğu tespit edilen 34 aile ile ilgili sosyo-hesaplı yardim çalışmalarına başlanılmıştır. Şehit olan 11 vatandaşımızdan 9 şehidimizin 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu’na dayanılarak sosyal ve ekonomik takviye hizmetlerinden faydalanması için işlemler başlatılmıştır. Bizler devlet namına yaşadığımız terör olayının izlerini silmek namına daima vatandaşlarımızın yanına olduk ve olmaya devam edeceğiz. İmkanlar kapsamında bütün vatandaşlarımıza devletin sıcak elini uzatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini tamir etmek ve Diyarbakır’ın rahatlık seviyesini yukarılara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devletimiz vatandaşlarımızın güvenliği namına her türlü çalışmayı yapmaya ve önlemi almaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”