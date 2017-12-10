Bahadır Yenişehirlioğlu’na ’Yılın Dizi Oyuncusu’ ödülü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi bünyesinde bu yıl 2.si düzenlenen KTO Karatay Sohbetleri etkinliğinde sanat dünyasından önemli isimler öğrencilerle buluştu. Oğuz Saygın söyleşisiyle başlayan etkinlikler serisinin ikinci gününde Kahraman Tazeoğlu şiir okuyarak salondakileri duygulandırdı. Direniş Karatay filminin senaristi Selman Kayabaşı ve Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu da üçüncü gün etkinlerine katılarak öğrencilerle sohbet etti. KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki 42 öğrenci topluluğunun oylaması ile ’Yılın Dizi Oyuncusu’ seçilen Bahadır Yenişehirlioğlu’na ödülünü plaketini öğrenciler verdi. Ödüle layık görüldüğü için öğrencilere teşekkür eden Yenişehirlioğlu, “Tahsin Paşa karakterinde bugüne dair pek çok şey var. O dönem çalkantılı, karışık ve bunalımlı. Aslında bugüne benziyor. Dünün kodları ile bugünün kodlarını çıkarıp uygulayabilirsek başarı ortaya çıkar. Ben de Tahsin Paşa ile sadakati, değeri temsil etmeye çalışıyorum. Tahsin Paşa’yı oynarken orada günümüz siyasilerinin yanındakilere mesaj veriyorum. Yanında doğru kişiler olan bir insan hata yapmaz. Ne kadar eleştirseler de Payitaht Abdülhamid izlenen bir dizidir. Kendi topraklarımızı, özümüzü anlatıyoruz. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul, Direniş Karatay bizi anlatıyor” dedi.