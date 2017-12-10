Bahadır Yenişehirlioğlu’na ’Yılın Dizi Oyuncusu’ ödülü
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi bünyesinde bu yıl 2.si düzenlenen KTO Karatay Sohbetleri etkinliğinde sanat dünyasından önemli isimler öğrencilerle buluştu. Oğuz Saygın söyleşisiyle başlayan etkinlikler serisinin ikinci gününde Kahraman Tazeoğlu şiir okuyarak salondakileri duygulandırdı. Direniş Karatay filminin senaristi Selman Kayabaşı ve Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu da üçüncü gün etkinlerine katılarak öğrencilerle sohbet etti. KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki 42 öğrenci topluluğunun oylaması ile ’Yılın Dizi Oyuncusu’ seçilen Bahadır Yenişehirlioğlu’na ödülünü plaketini öğrenciler verdi. Ödüle layık görüldüğü için öğrencilere teşekkür eden Yenişehirlioğlu, “Tahsin Paşa karakterinde bugüne dair pek çok şey var. O dönem çalkantılı, karışık ve bunalımlı. Aslında bugüne benziyor. Dünün kodları ile bugünün kodlarını çıkarıp uygulayabilirsek başarı ortaya çıkar. Ben de Tahsin Paşa ile sadakati, değeri temsil etmeye çalışıyorum. Tahsin Paşa’yı oynarken orada günümüz siyasilerinin yanındakilere mesaj veriyorum. Yanında doğru kişiler olan bir insan hata yapmaz. Ne kadar eleştirseler de Payitaht Abdülhamid izlenen bir dizidir. Kendi topraklarımızı, özümüzü anlatıyoruz. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul, Direniş Karatay bizi anlatıyor” dedi.
-
THY Brüksel seferlerini iptal etti
-
Kalp hastası genç anne yaşamak istiyor
-
Son dakika haberleri! Rus lider Putin Ankara’da
-
Günün özeti
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı
-
Belçikalı sanatçının viyolonseli İskenderunlu luthierden
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.