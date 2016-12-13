Baharatlardan tablo, doğal ürünlerden dekoratif eşya yapıyor

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, baharatlardan tablo, kozalak, yaprak gibi doğal ürünlerden dekoratif eşya yapan Uğur Soydan, eserlerini sergiledi.

Soydan’ın tuz, çivit, kına, zerdeçal, kimyon, tarçın, toz kırmızı biber, zencefil, çörekotu, mavi haşhaş tohumu gibi baharatlardan yaptığı tablolar ile kırmızı mercimek, fasulye, kozalak, kabak çekirdeği, at kestanesi, yaprak gibi doğal ürünlerden oluşturduğu dekoratif eşyanın yer aldığı sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu farklı çalışması dolayısıyla Soydan’ı kutladı.

İlk kez böyle bir sergiyi gezeceğini dile getiren Dinç, “Değerli hemşehrimiz, tuz, baharat ve birçok üründen faydalanarak çok farklı bir teknikle müthiş eserler oluşturmuş. El emeği göz nuru ürünler ortaya çıkmış. Zihinlerimizde kalıcı olacak bir sergi.” dedi.

Uğr Soydan da 9 yıldır doğal tasarım sanatı ile uğraştığını anlattı.

Bugüne kadar birçok kentte çok sayıda sergi açtığını kaydeden Soydan, “Doğal ürünlerden yaptığım bu tasarım tamamen benim tekniğim ve Türkiye’de ilk. Bu tablolarda tamamen organik maddeler kullanıyorum. Çocukluğumdan beri bu tür çalışmalara ilgi duyuyorum. 2009 yılından bu yana düzenli şekilde topladığım ürünleri değerlendiriyorum. Bu sergide 150’ye yakın irili ufaklı çalışmam var.” diye konuştu.

Soydan, Belediye Başkanı Dinç’e tuzdan yapılmış bir tablo hediye etti.

Sergi, 15 Aralık’a kadar açık kalacak.