Bahçe ve balkonlar sahibinden.com ile renklendi
İSTANBUL (AA) – sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, son 3 ayda ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan bahçe & yapı market alt kategorisindeki bahçe ürünü ilanlarında yüzde 13 artış oldu.
sahibinden.com açıklamasına göre, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber balkon ve bahçeler de renklendi. Yazın keyfini bahçede veya balkonlarında yaşamak isteyenler, bahçe ürünü alışverişine yöneldi.
Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda bahçe ürününü kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, son 3 ayda ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan bahçe & yapı market alt kategorisindeki bahçe ürünü ilanlarında yüzde 13 artış yaşandı.
sahibinden.com’un haziran ayı verileri değerlendirildiğinde, bahçe kategorisinde yer alan dekorasyon ilanları yüzde 36, bitki & çiçek yüzde 7, sulama gereçleri yüzde 14, havuz sistemleri ilanları ise son 2 ayda yüzde 100 artış kaydetti.
Bahçe ürünü ilanlarına en çok ilgi gösteren ilk 5 şehir de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya oldu.
– Bahçe ürünü alırken dikkat edilecek hususlar
sahibinden.com, bahçesini veya balkonunu yeni ürünlerle renklendirmek isteyenler için alışverişte dikkat edilmesi gereken bazı detayları şöyle sıraladı:
"Bahçe ürünü alışverişine çıkmadan önce kullanım amacı ve ortamın ölçüleri belirlenmeli. Seçilecek bahçe ürünleri çok geniş alan kaplamamalı ve pratik kullanımlı olmalı. Bahçede veya balkonda kullanılan diğer ünite ve aksesuarlarla yeni satın alınacak ürünler birbirini tamamlamalı. Bahçe veya balkonda kullanılacak ürünleri seçerken rahatlık ve konfor ön planda tutulurken, hafiflik, dayanıklılık ve kolay temizleme özellikleri göz önünde bulundurulmalı."
-
Hayat Ağacı Derneği kurban bedelini açıkladı
-
Altındağ'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
-
TBMM Başkanı Şentop, Türksat'ı ziyaret etti
-
TAMBU’dan Dünya Emoji Gününe özel “Tambuji”ler
-
Bahçe ve balkonlar sahibinden.com ile renklendi
-
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]