Bahçesaray kar tüneliyle dünyaya bağlandı

Kışın negatif hava koşullarının etkin olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından nedeniyle “Dokuzuncu gezegen” olarak adlandırılan Bahçesaray, Karayolları 11. Van Alan Müdürlüğü göre yapı edilen kar tüneli bir uçtan bir uca bundan böyle altın çağını yaşayacak. İHA muhabirine açıklamalarda yer alan Karayolları 11. Van Alan Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, 2014 yılında yapımına başlanan ve çalışmaları tamamlanan Karabet Kar Tüneli’ni faal ayla getirdiklerini söyledi. Gülhaş, “Biliyorsunuz Van-Bahçesaray karayolunun 15. kilometresinde yer alan, kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle geçit vermeyen 3010 rakımlı Karabet Geçidi adeta sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. Bizim yaptığımız Karabet Kar Tüneli ile sürücülerimizin bu kâbusu inşallah sona eriyor” dedi.

“Türkiye’de bir birincil”

Karabet Kar Tüneli’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu açıklayan Gülhaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Temas yolları ile birlikte 2 bin 300 metre olan ve yüksekliği 5 metre 30 santimetre olan tünelimiz, Türkiye’de bir ilk. Tünelimizin sütun ve kirişleri prefabrik edinmek suretiyle fabrikada üretildi ve sahada monte edildi. Tünel Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile birlikte neredeyse 58 milyon TL’ye mal oldu. Bu tünelimizle birlikte ilçe halkımız bundan daha sonra kar ve tipi sebebiyle keza yolda kalmayacak keza de konforlu yolculuk etmenin farkını da yaşayacaklardır.”

Yılın birincil karı yağmasına karşın yolların açık olmasının sevincini yaşayan ilçe halkı ve sürücüler ise, durumdan memnun olduklarını söylediler. Yaklaşık 10 yıldır ilçeye gidip geldiğini anlatan Yunus Berge adlı sürücü, “En güvenli olmayan bölgeler buralardır. Çığın maksimum geldiği nokta, tünelin yapıldığı bu alanlardır. Çığ düştüğünde rahatlıkla 10 kat kar kütlesi defalarca gelmekteydi. Kar tüneli bir uçtan bir uca buralardaki çığ korkusundan kurtulmuş olduk. Artık rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Çeşmenin bulunduğu alanda da çığ tehlikesi var. Oralar da ileride yapılacak diye biliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu tünelin yapılması bizleri rahatlattı” diye konuştu.

Geçmişte çoğu kaza ve çığ felaketinin yaşandığını anlatan Berge, “Özellikle kış aylarında bu yollardayız. Sağ olsun Karayolları ekiplerini her zaman yanımızda görüyoruz. Daha önce yolda kaldık ve çığ felaketlerine şahit olduk. Buralarda can güvenliği yoktu” ifadelerini kullandı.

Şırnak’tan geldiğini ve ilçeye kömür taşıdığını anlatan TIR şoförü Ahmet Şanlı da, “Yaklaşık iki gündür yoldayız. Yükümüzü boşaltmaya gidiyoruz. Bir hafta önce geldim. Yollar iyidir. Burası da fazla hoş oldu. Karayolları ekiplerinden de memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

“Ahali artık kardan dolayı ölmeyecek”

Tünelin açılmasından nedeniyle mutlu olduklarını anlatan ilçe sakinlerinden Ömer Çalık ve Orhan Kaplan, “Bir senedir burada çalışmalar yapılıyordu. Daha önce vatandaşlar kardan dolayı fazla güçlük yaşıyordu. Bu yıl tünel yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun, vatandaşlarımız gizli gidip gelebiliyor. Halk artık burada kardan nedeniyle ölmeyecek. Buna sebep olanlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Murat Dalgın