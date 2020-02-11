Bahçeşehir Koleji, “K12'de Yapay Zeka Konferansı” düzenledi

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Türkiye'nin gelişen teknolojilere uyum sağlaması gerektiğini belirterek, "Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize yapay zekayı adapte etmemiz gerekiyor. Teknolojinin bu kadar gelişimiyle hedefimiz önce eşitliği sağlamak olmalı. Tüm dünya çocuklarına eşit fırsat vermeliyiz. Teknoloji bize bu gücü veriyor." dedi.

Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen yapay zeka konferansı, "K12 Düzeyinde Yapay Zekayı Yapay Zekayla Öğretmek" başlığıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferansta, yapay zekanın gelecekteki kullanımı, çocukların yapay zekanın hakim olduğu bir dünyaya nasıl hazırlanacağı gibi konular ele alındı.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Nafiz Arıca, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Wissen Akademie İş Geliştirme Direktörü Zafer Demirkol ve Microsoft Türkiye Baş Teknoloji Yöneticisi Onur Koç da konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, eğitimde yapay zeka çözümleri, önemi, yapay zeka okuryazarlığı, Türkiye'nin nerede olduğu dünyadan örnekler ve çeşitli raporlar ele alınarak tartışıldı.

Konferansın ikinci bölümü ise Birleşmiş Milletler'de örnek proje olarak yer alan, Edison Ödülleri'nde "Altın" ödüle layık görülen ve TIME dergisi tarafından "en iyi icat" seçilen WeWALK'un hikayesinin katılımcılarla paylaşılmasıyla devam etti.

Bahçeşehir Koleji yöneticilerinin eğitim ve Bahçeşehir Koleji fen ve teknoloji öğrencilerinin yapay zeka uygulamaları sunumlarıyla devam eden konferansta, Microsoft yöneticileri tarafından "Eğitimde Yapay Zeka Çözümleri ve Örnekleri" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

– "5 yaşından itibaren çocuklara yapay zeka öğretilmeli"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, konferansta yaptığı konuşmada, 5 yaşından itibaren anaokulundaki çocuklara yapay zekanın öğretilmesi gerektiğini belirterek, "Gelişen teknolojilere ülkemizin uyum sağlaması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize yapay zekayı adapte etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gelişimiyle birlikte hareket etmenin, katkı sağlamanın, ülkeyi hazır etmenin yolunun eğitimden geçtiğini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Eğitimimizi, altyapımızı buna göre organize edebilirsek o zaman bir şeyden korkmamak lazım. Nüfusumuz çok genç. 2030'dan sonra yaşlanmaya doğru gideceğiz. Gelişen teknolojilere ülkemizin uyum sağlaması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize bunu adapte etmemiz lazım. Biz kurumlarımızda 5 yaşından itibaren yapay zekanın farkındalığını anlatalım, öğretelim.

Oxford'da 'yapay zeka hukuku' konulu ders ve doktora programı var. Bizim de üniversitemizde yapay zeka hukuku dersi başlayacak. Bunları yaparken insani duyguları da bir kenara bırakmamalıyız. Benim için aslolan insanın mutluluğudur. Yapay zekanın da esiri olmamalıyız. Algoritmalar bizi ele geçirmemeli. Dünya dijital diktatörlüğe doğru da gitmemeli. Teknolojinin bu kadar gelişimiyle hedefimiz önce eşitliği sağlamak olmalı. Adaleti, adil olmayı sağlamalıyız. Tüm dünya çocuklarına eşit fırsat vermeliyiz. Teknoloji bize bu gücü veriyor."

– "Yapay zeka stratejisi belirlenip, yatırım yapılmalı"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de yapay zeka konusunun herkesin gündeminde olmasını hedeflediklerini aktararak, "Yapay zekaya yatırım yapılmalıdır, strateji oluşturulmalıdır. Her devletin yapay zeka bütçesi olmalı, belki de bakanlığa bağlanmalıdır. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına hem de yapay zeka araştırmalarına yatırım yapılmalıdır. Devletler gibi şirketlerin ve eğitim kurumlarının da benzer plan ve programlarının olması elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim için yapay zekanın şart olduğunu vurgulayan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, eğitimde ders işlenme şeklini, kullanılan materyalleri, kitapları ve sınavları değiştirebilir, değiştirmeye de başladı. Yapay zeka için eğitim, eğitim için yapay zeka şart. Çocuklara 5 yaşından itibaren kodlama ve robotik dersleri veriyoruz. Artık Endüstri 4.0, bilgisayar mimarisi, robotik gibi derslerimiz var. Yapay zeka okuryazarlığı dersini K12'de veren ilk eğitim kurumuyuz. Mümkün olduğunca yapay zekayı alt yaş gruplarına indirgemeye çalışıyoruz.

Yakın gelecekte bu konu hayatımızda daha çok yer alacak. Yapay zekanın ne olduğunu üretenler kadar kullananların da bilmesi çok önemli. Bunun için yapay zekayı sadece mühendislik bölümlerinde anlatmamalıyız. Anaokulundaki çocuğa da, lisedeki öğrenciye de anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yapay zekanın esiri değil, yöneticisi, kullanıcısı olsunlar."

– "20 yıl içinde birçok meslek kaybolacak"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz isee yapay zekanın her sektörde kendini yavaş yavaş göstermeye başladığını ifade ederek, "Bundan sonra bu sistemlerin hayatımızdaki etkisini daha çok göreceğiz. Çünkü ülkelerin bunlara ilişkin stratejileri var. Dünya Ekonomik Forumu'nun ciddi raporları var. 20 yıl içerisinde birçok mesleğin kaybolacağını söylüyorlar ya da o mesleğin yapılış biçiminin değişeceğini tahmin ediyorlar. Bizim ülkemiz insan kaynağı olarak çok iyi, gencimiz çok." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, geleceği öngörebilmenin temel şartının bugünü iyi analiz etmekten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğin neler getireceği üzerinde çalışmaktan daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle Bahçeşehir Koleji'nde bugün var olan eğitimleri geleceğin şartlarına, ihtiyaçlarına uyarlamak için çalışıyoruz.

Yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox ile kişiye özgü öğretim modelimizi geleceğe taşıyoruz. Oldukça önemli bu ilk adımların zenginleşerek çoğalması için çalışan büyük bir eğitim ailesiyiz. Bu güvenle de Türkiye'de yapay zeka eğitimini sahipleniyoruz."