Bahreynli hastaya kalın bağırsaktan mesane yapıldı
KAYSERİ (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, kalın bağırsağından yapay mesane yapılan Bahreynli hasta sağlığına kavuştu.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, Bahreynli mesane kanseri hastaya, başarılı bir operasyonla kalın bağırsağından yapay mesane yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaş, yurt dışından sağlık turizmi kapsamında hastanelerine gelen özellikle üroonkolojik hastalara hizmet vermenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
"Uluslararası hastalarımıza hizmet vermenin ve onları sağlıkla, mutlulukla ülkelerine yolcu etmenin gururunu yaşıyoruz." diyen Demirtaş, "Bize güvenip Bahreyn'den Kayseri'ye kadar gelen mesane kanserli hastamıza kalın bağırsaktan yeni mesane yaptık ve sağlığına kavuşturduk. Hastamızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.
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