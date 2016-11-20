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Bahşılı Belediye Başkanı Uyar'a öğrencilerden yoğun ilgi

20 Kasım 2016 Pazar, 17:25
Bahşılı Belediye Başkanı Uyar'a öğrencilerden yoğun ilgi

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KIRIKKALE (AA) – Yol yapım çalışmalarını inceleyen Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar, öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Uyar, Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu önünde yapımı devam eden yol çalışmasını incelediği sırada, okulda bulunan öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşıladığı Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki alt ve üst yapı çalışmalarına aralık vermeden devam ettiklerini belirtti.

Öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür eden Uyar, şunları söyledi:

“Öğrencilere, çocuklara çok önem verip destekliyorum çünkü geleceğimiz onların elinde. Zaten bir toplumda bir çocuklara bir de kadınlarımıza sahip çıkmalıyız. Bunlar hiçbir zaman yapılanları karşılıksız bırakmaz. Onların her dediği benim için çok önemlidir. İşte yakında açacağımız kadınlar lokali buna en güzel örnektir. Belediye başkanı olarak ilçemizi daha yaşanılabilir bir yer olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”

Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar inceleme Kırıkkale

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