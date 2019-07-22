Bahşılı Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin başkanlığında halka açık yapıldı.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tekin, vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.

Su probleminin bir kısmını çözdüklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Yol tamiratları ve 310 su patlağı tamiratı yaptık. Çürüyen su hattı için İller Bankası ile görüşmeler yaptık ve devam ediyoruz. Saatlerin bakımları artık servislere para vererek değil, eğitim verdiğimiz personel tarafından ücretsiz gerçekleşecek.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile belediyemizi yönetiyoruz ve herkese eşit mesafedeyiz. Tüm halkımızın emrindeyiz.

Belediye meclisi ve encümen üyelerinin çalışma ofisi yoktu. Mevcut kullandığımız başkan odasını meclis üyelerine tahsis ettik. Halkımızla istedikleri zaman rahatça istişare edip sıkıntılarını gidermek için şu ana kadar hiç yapılmayan bir işlemi gerçekleştirdik."

Toplantıda komisyon raporları ele alındı, gündemdeki 8 madde görüşüldü.