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22 Aralık 2016 Perşembe

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Bahşılı Kaymakamı Şahin görevine başladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:50

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KIRIKKALE (AA) – Kaymakamlar kararnamesi ile Bahşılı ilçesine atanan Kaymakam Zikri Şahin, göreve başladı.

Erzurum Pasinler’e ataması yapılan Kaymakam Harun Ersin Polat’ın yerine atanan Kaymakam Şahin görevine başladı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin şirin, güzel, sakin bir yer olduğunu söyledi.

İlçenin refahı için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Şahin, “Hizmetlerin en iyisini yapmak için kurumlarla, muhtarlarla, belediye yönetimi ile uyumlu ve birlik beraberlik içinde çalışacağız. İlçede halkımızın refah ve huzuru için üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız. İlçe belediyesinin ve kurumların, muhtarların halkın gösterdiği ilgiye teşekkür ederim.” diye konuştu.

Bahşılı Kaymakamı Şahin Kırıkkale

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