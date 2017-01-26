Bahşılı Kaymakamı Şahin kan bağışında bulundu

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, kan bağışında bulundu.

Kaymakam Şahin, Türk Kızılayı Kan Merkezi’nde kan bağışının ardından yaptığı açıklamada, sağlıklı olmak için kan vermenin çok önemli olduğunu söyledi.

Kan bağışının, kan bekleyen kişilerin hayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsal önem taşıdığını belirten Şahin, “Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor. Bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlıyor. Ben de yılda birkaç kez kan bağışında bulunmayı planlıyorum. Sağlıklı yaşamımız için bu şarttır.” dedi.