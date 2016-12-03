Bahşılı Kaymakamlığı birimleri yeni binalarında hizmete başladı

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Kaymakamı Harun Ersin Polat, Hükümet Konağı’nda yapılan testlerde binanın depreme dayanıksız çıktığını ve birimlerin Halk Eğitim Merkezinde hizmet verdiğini söyledi.

Kaymakam Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 1998 yılında hizmete giren konağın yapılan testlerde depreme dayanıksız çıktığını ifade etti.

Tahliye kararı alındığını ve en kısa zamanda yeni konağın yapımına başlanacağını vurgulayan Polat, “Hükümet Konağı’nın yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Birimlerimiz Halk Eğitim Merkezi’nde hizmet vermeye başladı. 2017 yılında yeni bina fizibilite çalışmalarının başlanması, programa alınması beklenmektedir. Bir an önce yeni hükümet binası yapılacaktır.” diye konuştu.