Bahşılı ve Karakeçili'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bahşılı'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Barbaros İlkokulunda devam eden törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Bahadır Dülger, bu günün fedakar öğretmenleri hatırlama ve kıymetlerini yad etme günü olduğunu söyledi.
Öğretmenliğin, insanlık tarihinin en önemli ve daimi mesleği olduğunu vurgulayan Dülger, "Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştıran, yaşamları boyunca gereken bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve kendisi de toplumun önünden giden bir gönül eridir. Öğretmenler birer kılavuzdur. Doğru yola yönlendiren kılavuz ise kolaylık ve mutluluk getirir. Öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim." diye konuştu.
Aday öğretmenlerin yemin ettiği program, Kaymakam Ahmet Altun ve Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle sona erdi.
– Karakeçili
Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Tacettin Çalışkan, emekli öğretmenler adına ise Mehmet Aydemir konuşma yaptı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu program, başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi ve ikramın ardından sona erdi.
Programa, Kaymakam Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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