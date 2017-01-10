Bahşılı'da 3. Şairler Buluşması programı düzenlendi

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı 3. Şairler Buluşmasına, “Gönül Dostları” adlı şairler topluluğu katıldı.

Bahşılı Belediyesi tarafından düzenlenen Bahşılı 3. Şairler Buluşması, Belediye Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Uyar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bu zor dönemde, 20-21 yaşında gençlerin ülkeleri için kendilerini feda edip gencecik yaşlarda şehit olduklarını ifade eden Uyar, şunları kaydetti:

“Onların ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah memleketimize dirlik düzen versin, inşallah bu sıkıntılı günlerin sonunda memleketimiz için insanlık için yeni ufkun doğacağına hiçbir kuşkum yok. Bu günler, zor günler ama Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun ikinci yüzyılında tutulamayan, erişilemeyen, dünyadaki mazlumların lideri konumuna geleceğine inancımız sonsuz. Bu sancıları hep birlikte aşacağız. İnşallah güzel günlere hep birlikte çıkacağız.”

Etkinlikte daha sonra “Gönül Dostları” şairler topluluğu şiir dinletisi sundu.