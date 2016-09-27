Bahşılı'da anız yangını

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı ilçesinde meydana gelen anız yangınında 110 dekarlık ormanlık alan, vatandaşların ihbarı üzerine kül olmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi Topaldede Türbesi mevkisinde bulunan anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede aynı yerde bulunan ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar, ormanlık alanda incelemelerde bulunarak, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Vatandaşları anızları yakmamaları konusunda uyaran Belediye Başkanı Uyar, “Çıkan yangın önce anızdan başlayıp sonra Topaldede ormanlık alanına sıçramış ve 11 meşe ağacını yakmıştır. Belediye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile 110 hektarlık ormanlık alanı alevler sarmadan söndürülmüştür. Üstün çabalarından dolayı itfaiye ekibimize teşekkür ederim.” diye konuştu.