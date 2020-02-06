Bahşılı'da “Çocuk istismarını tanıma ve önleme” semineri
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesin Beyaz Kelebekler Anaokulu öğrenci ve velilerine yönelik "Çocuk istismarını tanıma ve önleme" konulu semineri düzenlendi.
Aile Hukuku Derneği psikolog ve uzmanları, okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde, çocuk istismarını tanıma ve önleme konusunda bilgiler verdi.
Okul Müdürü Serap Ünlü de bu konuda öğrenci ve ailelerinin bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.
Seminerde görseller eşliğinde çeşitli bilgiler verildiğini ifade eden Ünlü, "Faydalı bir eğitim oldu. Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Bu tür sosyal etkinliklerin sürekli yapılması çocukların bilgilenmesine sebep olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın da katıldı.
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