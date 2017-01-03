Bahşılı'da karla mücadele

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Belediye ekipleri ilçede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, Doğanay Mahallesinde oturan bir vatandaşın kar altında kalan aracını kurtararak evinin önünü kardan temizledi.

Hem evinin yolu açılan hem de kara saplanan aracı kurtarılan Fikri Özbek Belediye Başkanı İbrahim Uyar’a teşekkür etti.

Başkan Uyar yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını ve her an yardıma koştuklarını belirtti.

“Şimdi çalışma ve hizmet zamanı diyen” Uyar, kuşlar için de yol kenarlarına yem bıraktırdı.