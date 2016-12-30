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Bahşılı'da karla mücadele

30 Aralık 2016 Cuma, 16:45

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Belediye Başkanlığı ekipleri, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı İbrahim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazdan itibaren tonlarca tuz stoku ve araç bakımlarını tamamladıklarını söyledi.

Kar yağışının başlamasıyla tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Uyar, “Mahalle araları, sokakları, caddeler hem tuzlandı hemde erimeye yüz tutunca temizlenmeye başlandı. Belediye ekipleri gece gündüz demeden sürekli çalışarak karla mücadele gerçekleştiriyor. Personele teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hız kesmiyor, gece tuzlama yaptık, sabah aç kalan sokak hayvanlarına yemleme yaptık. Şimdide biriken karları kepçe ve kamyonlarla temizleyip Kızılırmağ’a döküyoruz. Çalışmalarımız durmaksızın devam edecek.” diye konuştu.

Bahşılı'da karla mücadele Belediye Başkanı İbrahim Uyar

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