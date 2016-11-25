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25 Kasım 2016 Cuma

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Bahşılı'da Kur'an kursu açılışı

25 Kasım 2016 Cuma, 19:00
Bahşılı'da Kur'an kursu açılışı

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KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar, Küreboğazı Köyü’nde yapılan Kur’an kursu ve cami lojmanının açılışını yaptı.

Başkan Uyar, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların desteği ve belediyenin katkılarıyla Kur’an kursunu ve imam lojmanını yaptırdıklarını söyledi.

Yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara teşekkür eden Uyar, “Belediye olarak, ilçemiz içerisinde olduğu gibi köylerimizde de bu yardımları yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Köy halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

açılış Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar Kırıkkale Kuran Kursu

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