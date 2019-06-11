Bahşılı'da kurt kapanı bulundu
KIRIKKALE (AA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesinde kurt kapanı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topal Dede mevkisinde kurt kapanı kurulduğu ihbar üzerine harekete geçen DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları aramada bir kurt kapanı ele geçirdi.
Kapanı kurduğu gerekçesiyle bir kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
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