Bahşılı'da öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu öğrencileri, 500 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Bahçeli mevkisindeki fidan dikimine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır Dülger, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dülger, burada yaptığı açıklamada, ağaç temininde ve yer gösteriminde yardımcı olan Belediye Başkanı İbrahim Uyar’a ve personeline teşekkür etti.

“Bir Fidan Bin Gelecek” sloganı ile başlattıkları proje kapsamında öğrencilerle diki yapılan fidanların bakımını ve takibini yapacaklarını belirten Dülger, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturduktan sonra can suyu verdi.