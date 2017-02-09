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Bahşılı'da “Sahibini Arayan Oyuncaklar” projesi

09 Şubat 2017 Perşembe, 12:50

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KIRIKKALE (AA) – Bahşılı ilçesinde başlatılan “Sahibini Arayan Oyuncaklar Projesi” kapsamında toplanan oyuncak ve mektuplar, yeni sahiplerine ulaştı.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu ve Bahşılı İmamhatip Ortaokulu öğrencileri ve ailelerin katkılarıyla toplanan oyuncaklar, Ağrı’nın Hamur ilçesi Tükenmez İlkokuluna ve LÖSEV’e gönderildi.

Projenin koordinatörü Sema Nur Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin başarıya ulaştığını söyledi.

Tükenmez İlkokulu öğretmeni Fatma Kara ile görüştüklerini ve hediyeler için teşekkürlerini ilettiğini belirten Altın, “Öğretmenimiz, hediyeleri alan öğrencilerin fotoğraflarını gönderdi. Minik yüreklerin gözündeki ışıltı bizi çok mutlu etti. Projemiz başarıya ulaştı. Emeği geçen her kese teşekkür ederim.” diye konuştu.

"Sahibini Arayan Oyuncaklar Projesi" Bahşılı Hediye Kırıkkale öğrenci

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