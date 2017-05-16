Bahşılı'da yangın semineri

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı ilçesinde sivil savunmada yangınlar ve yangınlardan korunma semineri verildi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezi Toplantı odasında düzenlediği seminere öğretmen ve memurlar katıldı.

Seminerde, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karabudak, kent geneli bütün ilçelerde seminerler düzenleyeceklerini söyledi.

Slaytlarla destekledikleri sivil savunma konularını anlattıklarını dile getiren Karabudak, “Yangınlar ve yangınlardan korunma üzerine eğitim veriyoruz. Yangınlarda kişiye müdahale şekilleri, acil durum planları, yangın ekibinin görevleri, kurtarma ve tahliye ekibinin görevleri, ilk yardım ekibinin görevleri, doğal afetler, yangın, iş kazaları ve toplumsal olaylardaki müdahalelerde yangın söndürme ekibinin görevleri konusunda bilgiler verdik. İki günlük eğitim sonunda bütün katılımcıları sınava tabi tuttuk. Hepsi de başarılı oldu. Onların sertifikalarını göndereceğiz. Bütün katılımcılara teşekkür ederim. Bundan sonraki eğitimlerimiz diğer ilçelerde devam edecek.” diye konuştu.