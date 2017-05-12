Bakan Akdağ: “AB ülkeleri paşa paşa gelip elimizi sıkacak”

Afiyet Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayı meclis toplantısına katıldı. Burada iş adamlarına hitap eden Bakan Akdağ, kayda değer açıklamalarda bulundu. Türkçe’de ‘Bükemediğin bileği öpeceksin’ diye güzel bir laf olduğunu gösteren Akdağ, “Biz buna milletlerarası ilişkiler bakımından ‘bükemediğin eli sıkacaksın’ diyelim. Avrupa Birliği’ndeki çoğu ülke, Türkiye’nin hızlı kalkınması, hızlı gelişmesi ve huzuru açısından kayda değer olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’nin lehine olacağını gördüler. Hiç umulmadık ve umulmadık şekilde bu meselede taraf oldular. Bu milletlerarası ilişkilerde çok görülen bir söylev değildi. Türkiye’nin sürekli olarak baş ağrısı olan terör meselesinde Avrupalı ülkelerin dağıtılmış terör örgütlerinin uzantılarına kucak açmaları çok manidardır. PKK yıllardır Avrupa’ya belirlenmiş durumdadır. Avrupalı ülkelerin bunu görmemesi mümkün mü? 15 Temmuz’dan sonradan ya da önce ülkeden kaçan FETÖ’cülere de sahip çıktılar. Koruyucusu kesildiler. Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye’nin bileğini bükmeye çalıştılar. Bunlar olmadı. Şu Anda gelip paşa paşa elimizi sıkacaklar” dedi.

Son birkaç yıldır Türkiye’de sağlığa yılda kişi başına 500 dolar harcandığını açıklayan Bakan Akdağ, “Kurlar değiştiği için bu arz ara sıra aşağı, ara sıra yukarı çıkabiliyor. Lakin az çok bu civarlarda harcıyoruz. Bu paranın 400 dolara yakın kısmını kamu kaynaklarından harcıyoruz. Devlet bütçesinden ve sosyal güvenliğin prim havuzundan karşılıyoruz. Geriye kalan 100 doların büyük bir bölümünü vatandaş kendi cebinden harcıyor. 20-30 dolar değin da özel sektör yatırım yapıyor. AK Parti iktidara gelmeden önce durumun vahametini hatırlarsınız. Türkiye’de sıhhat hizmeti edinmek ülkede yüzde 95 için imkansızdı. Varlıklı ırk bile kalp ameliyatı olacağında kalkıp Amerika’ya gidiyordu. İki gün önce Aziz Sancar fazla hoş bir tanımlama yaptı. ‘Kanser tedavisi için Amerika’ya gelmeyin. Türkiye’de bunların tümü yapılıyor’ dedi. Biz bunu nasıl yaptık. Birincisi etkinliği ve verimliliği arttırdık. Çalışanlar için fazla özel performans sistemleri getirdik. Parçalanmış sistemin getirmiş olduğu verimsizliği ortadan kaldırdık. Hastanelerde 2-3 yıllık stok edilmiş malzemeler oluyordu. Hemen ortalama stok miktarımızı 3 aya kadar indirdik. Daha da indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bakan Akdağ, Türkiye’de bir taraftan kamuyu güçlendirirken, bir taraftan da işlerin çoğunu özel sektöre yaptırdıklarını belirterek, “Bugün Afiyet Bakanlığının hastanelerinde hemen hemen tüm laboratuvar hizmetleri, temizlik, güvenlik, yemek yemek gibi hizmetler özel sektör kadar veriliyor. Bu bir sosyal hizmettir. Biz bu hizmete sahip çıkıyoruz ama işi doğrusu özel sektöre yaptırıyoruz. Dünyadaki kamu özel ortaklığının sağlıkta yüzde 43’ü Türkiye’de yapılıyor. Böyle bir özel sektör ve kamu irtibatı kurduk. Ticaret ve sanayi erbabımızın önüne yepyeni ufuklar açıyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde ilaçta 4 milyar lira, tıbbi malzeme ve cihazda 4 milyar lira, yeni piyasaya meydana çıkan ilaçlar var. Onlarda da tekrar 2-3 milyar liralık yenileştirmeyi Türkiye’de sağlayacağız” dedi.

Mehmet Altunışık