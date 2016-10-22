Bakan Albayrak çağrı merkezini açtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Meram ile Sakarya Elektrik Bölüştürme AŞ’nin (EDAŞ) Konya’daki Çağrı Merkezi açılışını yaptı.

Meram ile Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ’nin (EDAŞ) Konya’daki Çağrı Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada Bakan Albayrak, en önemli unsurun tip memnuniyeti olduğuna değindi. Bilhassa elektrik enerjisi ve elektrik dağıtımı anlamında Türkiye’nin bu değişim sürecinde eksiklerinin neler olduğunun farkında bir iktidar olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, “Bunu çok daha bir noktaya taşımak için yakın dönemde sadece çağrı merkezleri anlamında değil, yaklaşık 4 bin kişilik yeni bir istihdam kapasitesiyle, teknik destek personeliyle arızalara, problemlere çok daha hızlı ve memnuniyeti üstteki düzeyde ortaya koyan bir hizmet anlayışıyla 21 yayma bölgemizin kıymetli şirketleri ve sahipleri üstünde bu çıtayı daha yukarıya taşımaya laf verdik. Bu rakam fazla önemli 2011-2016 dönemindeki 5 yıllık süreçte takriben 8.8 katrilyonluk bir yatırımdan bahsettik. Lakin 2016-2020 dönemindeki 5 takvim dönemde bu ihtiyacın elzem olduğundan hareketle bu yatırım bütçesini 18 katrilyona çıkardık. Bu yalnızca dağıtım şirketlerinin oluşturacağı yatırım. TEİAŞ’ımızın asıl omurga sisteminde yapacağı yatırımlar bir kenara. Yaklaşık bir öyle biz yapacağız. Artan ekonomimizi çoğalan enerji ihtiyacının daha aşağı yapı yenilemesini ve kapasite artışını kesintisiz ve nitelikli enerjiyi temin etmek için de bu çerçevede çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hiçbirimiz bundan böyle 14 Temmuz’daki halk değiliz”

Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin ötesinde bölgemiz ve dünya fazla ama çok güç dönemlerden geçiyor. Ama şuna tanık olduk fakat, özellikle son beş yılda yaşanan tüm bu süreçler Türkiye’yi her çıktığı cendereden daha da güçlendirerek ekonomik, siyasi ya da stratejik anlamda daha da bir üstteki lige çıkaracak büyük tecrübelerle farklı bir noktaya taşıyor.15 Temmuz bu manada bu coğrafyanın, bu ülkenin kaderinde fazla fakat fazla önemli bir tarih olarak şimdiden hepimizin, dünyanın hafızasına kazındı. 79 milyon olarak hiçbirimiz bundan böyle 14 Temmuz’daki halk değiliz, olmamalıyız da. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmadan Türkiye’nin içinde bulunduğu bütün sorunlar ve sıkıntıların özelinde Türkiye’ye karşı oynanan oyunların çok ama fazla net haberdar olarak bugün, dünden fazla daha artı amaçlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu ise, açılışını yapacakları çağrı merkezinin oldukça önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyleyerek, “Enerji Bakanlığının önerileri doğrultusunda çağrı merkezimize yeni alınan 109 personelle birlikte şu anda 150 karakter bir kadromuz hizmet vermektedir. Aylık olarak 150 ve 170 bin aralarında çağrı alınmakta iken son alımlar sonrası aylık 500 bin civarında çağrıyı karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış oluyoruz” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da, “Sektörümüzün tüketici memnuniyeti için elini taşın altına koyduğuna şahitlik ediyoruz. İstihdama da katkı maddesi yapan çağrı merkezlerinin kaliteli hizmet anlayışıyla hem vatandaşlarımıza hem de şirketlerimize kazandıracağına inancımız tamdır” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, “Bugün 9 çağrı merkezinden birinin Konya’da açılıyor olmasını gönül rahatlığıyla karşılıyorum. Konyalı vekillerimiz ve Konyalı hemşerilerimiz namına, Mevlana şehri adına sayın Bakanımıza ve Enerji Bakanlarına teşekkür ediyorum. MEDAŞ ve TEDAŞ’ın hizmet kalitesini artıracağına içten gelen inanıyorum. sırası gelmişken açılan çağrı merkezinin ülkemize ve milletimize uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardındaki Bakan Albayrak ve protokol üyeleri çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.