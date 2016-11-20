Bakan Albayrak: Çalışmalar hassasiyetle sürüyor

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde heyelandan dolayı göçük meydana gelen maden bölgesinde kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, büyük bir hassasiyetle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Zeminin kurumaya başlamasıyla birlikte çalışmaların arttırıldığını dile getiren Albayrak, şartların fazla kuvvet olduğunu ve işçilere varmak için herkesin dua etmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Albayrak, “Zemin kurumaya başladıkça araştırmalar artıyor. Şuan 8 meslek makinesi, 23 kamyon, 1 buldozer faal bir şekilde 24 saat esasına kadar çalışıyor. Son gelişmelere yan olarak olası vatandaşlarımızın olduğu bölgelere daha fazla yaklaştığımızı umut ediyoruz. Çalışmanın yoğunlaşmasına bağlı daha fazla vatandaşımıza erişme şansımız artıyor. Ailelerle yoğun bir irtibat içinde çalışmalarımız koordineli olarak yürütülüyor. Ailelere hemen olan bilgiler veriyoruz. Özelikle ailelerin hassasiyeti noktasında bir kısım konularda kendilerinin rızasını alarak daha çabuk ilerleme noktasında yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin farklı yerlerinden işçilerin yakınları, aileleri ve akrabaları bölgeye gelerek dayanışma noktasında bizlere yardım sunuyor. Arkadaşlar bu destekle yoğun bir şekilde defalarca çalışıyor” dedi.

“ÇALIŞMALAR İKİ KOLDAN SÜRÜYOR”

Bakan Albayrak, saha ve zeminin mevcut durumundan dolayı şartların zorlaştığını belirterek, buna karşın çalışmaların iki koldan sürdürüldüğünü söyledi. Albayrak, “Saha ve zeminin mevcut durumu sebebiyle hassas bir çalışma yapılıyor. İki koldan çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız sürekli olarak bilgilendiriliyor. Yapılması gereken ne varsa devletimizin yapması gerekenleri bize açıklamalar olarak veriyorlar. Bu iş için devletin tüm imkanlarının sefer edilmesi talimatını bize verdiler. Havadan yakın kamera sistemleri ile de fotoğraflarını çekip detaylı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4. gününe girdiğimiz bu çalışmalarda devletimiz ve hükümetimizin tüm imkanları seferber ettiğinin herkes kadar bilinmesini özellikle isterim” diye konuştu.

Bakan Albayrak, konuşmasında işçilere sağ ulaşmak için herkesten dua beklediğini de söyledi.