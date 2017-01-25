Bakan Arslan'dan Çubuk'a metro müjdesi

ANKARA (AA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, raylı sistemin Esenboğa Havalimanı’ndan Yıldırım Beyazıt Üniversitesine oradan da Çubuk ilçe merkezine bağlanacağını bildirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Bakan Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Acehan ve Güney’in Çubuk-Kızılcahamam bağlantı yolunun genişletilerek asfaltlanması talebine işaret ederek, “Boş umut vermeyi sevmem. Hazırladığınız dosyayı uzmanlarımıza inceleteceğim ve sonuca göre talebinize olumlu ya da olumsuz bir cevap vereceğim.’’ dedi.

Arslan, Acehan’ın Çubuk ilçe merkezine kadar uzanacak metro hattına ilişkin talebine ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Başkan rahat ol, Allah’ın izniyle metro işi tamam. Bu raylı sistemi, Esenboğa Havaalanına oradan Yıldırım Beyazıt Üniversitesine oradan da Çubuk ilçe merkezine bağlayacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ilçe merkezindeki mesafe için fizibilite çalışmasına başladık. Bu güzergahtaki yoğun trafiği de toplu taşımayla kolaylaştırmış olacağız. Bu konuda çalışmanın başladığının müjdesini Çubuklulara duyurabilirsiniz.”

Çubuk Belediye Başkanı Acehan, metro müjdesini sevinçle karşıladığını ifade ederek, teşekkür etti.