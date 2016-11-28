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Bakan Avcı, evlenen bir polisin nikah şahidi oldu

Bakan Avcı, Sivrihisar Caddesinde yer alan bir otelde düzenlenen polis memuru Sedat Köksal ile Yasemin Öndoğan’ın düğün törenine katıldı.

28 Kasım 2016 Pazartesi, 01:22
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Bakan Avcı, Sivrihisar Caddesinde yer alan bir otelde düzenlenen polis memuru Sedat Köksal ile Yasemin Öndoğan’ın düğün törenine katıldı. Nikâhta çiftin şahitliğini yapan Bakan Avcı, evlilik cüzdanını geline verdi.
Çifte mutluluklar dileyen Avcı, “Aileleri tebrik ediyorum. Sıra bekleyen kızlarımıza ve oğullarımıza hayırlı kısmetler diliyorum. Bir ömür boyu mutlu olmanızı dilerim” dedi.

Düğünde çocuklarla yakından ilgilenen Avcı, aileyi tebrik ettikten sonradan bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere otelden ayrıldı. 

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