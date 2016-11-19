Bakan Avcı Söğüdün Erenleri türküsüne eşlik etti

Eskişehir’de bir nikah salonunda gerçekleşen geceye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Utku Çakırözer, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda davetli katıldı.

“BÖYLE GÜZEL VESİLELERLE BİLECİKLİ HEMŞEHRİLERİMLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM”

Bu sene ikincisi düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde konuşan Bakan Avcı, bu sene daha bereketli, topluluk ve geniş katılımlı bir toplantıda birlikte olduklarını ifade etti. Avcı, “Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi artırsın. Geçen hafta İstanbul’da 11’inci ayın 11’inde 11’inci Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali’nin ödül törenini gerçekleştirdik. Başkanımız Selim Yağcı ile 10 takvim tiyatro festivalimize emek veren sanatçılarımıza ödüllerini verdik. Böyle peş peşe güzel vesilelerle Bilecikli hemşehrilerimle birlikte olmaktan ötürü fiilen fazla mutluyum. Biliyorsunuz bizim Eskişehir’de de Bilecik’te de kullandığımız bir slogan var. zaman zaman aleyhimize çalışsa da bu sloganı bir defa daha hatırlamakta menfaat var. ’Az laf, fazla iş.’ Bilhassa yemeklerde eksik laf. Çünkü, kabak tatlısıyla aranıza giren herkesi biraz yarım dinleyeceğinizden eminim. Onun için sözü fazla uzatmayacağım. Bu birlik ve beraberlik gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen bütün herkese ayrı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

BAKAN AVCI, BAŞKAN YAĞCI İLE ARALARINDAKİ DİYALOĞU ANLATTI

Bakan Avcı, sözlerini bitirmeden daha önce Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile aralarında geçen bir diyaloğu hatırlatarak şunları dile getirdi: “Selim Yağcı Başkanımızın ‘Bugün yapıyoruz, yarın yapıyoruz’ diye bizi oyaladığı şu keklik kebabını, salona girerken ünlü Bilecik türküsü çalıyordu, ’Keklik kebabını yiyen doymasın’ diye. Dedim ancak ’Selim Başkan, bu sefer işi halletti. Bu türküyle girdiğimize tarafından içeride bir keklik kebabı hikayesi var.’ Tavuk çıktı. Tavuk yiyen de doymasın. Sağlık Durumu olsun. Allah soframızdan bereketi eksiltmesin.”

Konuşmaların gerisinde birlik ve beraberlik gecesinde Bilecik’in halk müziği oyunları gösterileri sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecikliler göre oynanan ve salondakilerin defalarca bir ağızdan söylediği ‘Söğüdün Erenleri’ türküsüne eşlik etti. Arkasından katılımcılara dağıtılmış hediyeler verildi.